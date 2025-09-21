42 ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gabian

42 ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gabian dimanche 21 septembre 2025.

42 ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Gabian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

10h30 Visite commentée de la Font de l’Oli (Source de pétrole). Départ du parking de la mairie.

(Prévoir chaussures de marche, parcours dans le lit à sec de la rivière).

14h30 Visite commentée des 9 moulins de la Resclauze. Départ du parking de la mairie (attention pente raide sur 100 m). Visites gratuites.

10h30 Visite commentée de la Font de l’Oli (Source de pétrole). Départ du parking de la mairie.

(Prévoir chaussures de marche, parcours dans le lit à sec de la rivière).

14h30 Visite commentée des 9 moulins de la Resclauze. Départ du parking de la mairie (attention pente raide sur 100 m) .

Gabian 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 65 18

English :

10:30 am: Guided tour of the Font de l’Oli (oil spring). Departure from the town hall parking lot.

(Bring walking shoes, as the tour takes you through the dry river bed).

2:30pm: Guided tour of the 9 Resclauze mills. Departure from the town hall parking lot (caution: steep slope for 100 m). Tours free of charge.

German :

10:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung der Font de l’Oli (Ölquelle). Start vom Parkplatz des Rathauses.

(Wanderschuhe mitbringen, Weg durch das trockene Flussbett).

14:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung der 9 Mühlen der Resclauze. Start vom Parkplatz des Rathauses (Achtung, steile Steigung auf 100 m). Kostenlose Besichtigungen.

Italiano :

10.30: Visita guidata alla Font de l’Oli (sorgente dell’olio). Partenza dal parcheggio del municipio.

(Non dimenticate le scarpe da trekking, perché la visita attraversa il letto asciutto del fiume).

14.30: Visita guidata ai 9 mulini di Resclauze. Partenza dal parcheggio del municipio (attenzione alla pendenza di 100 m). Visite gratuite.

Espanol :

10.30 h: Visita guiada a la Font de l’Oli (fuente del aceite). Salida desde el aparcamiento del ayuntamiento.

(No olvide su calzado de senderismo, ya que la visita discurre por el lecho seco del río).

14h30: Visita guiada de los 9 molinos de Resclauze. Salida del aparcamiento del ayuntamiento (cuidado con la fuerte pendiente de 100 m). Visitas gratuitas.

L’événement 42 ÈME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gabian a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT AVANT-MONTS