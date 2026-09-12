Informations pratiques

Saint-Sever

42° Semaine Taurine

Toute la ville Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-10

C’est à l’ombre des tours saint-severines que las cuadrillas d’artistes, peintres, musiciens, danseurs et toreros en herbe se préparent à honorer le Toro du 10 au 18 octobre

Toro expo aux Jacobins avec 5 artistes peintres et un sculpteur

Toro Expo Éducative dans les rues de la ville avec 52 représentations l’image du taureau à travers l’histoire.

* 10 octobre

Nuit de la Peña au local des Burladeros, soirée et tapas accompagnée de groupes musicaux.

* 11 octobre

Auberge espagnole aux Jacobins à partir de 10 h 30 rencontres culinaires, artistiques et musicales où les tapas et la danse seront assurés par huit peñas (entrée gratuite).

* 12 octobre

Projection d’une œuvre d’Albert Serra consacrée à l’esthétique du geste taurin au cinéma municipal Média7 (entrée gratuite).

* Les 15 et 16 octobre

Conférences sur le thème taurin aux Jacobins, avec tapas (entrée gratuite).

* 17 octobre

Soirée et tapas au local des Burladeros

* 18 octobre

Novillada sans picadors avec un élevage du Vieux Sulauze. .

Toute la ville Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

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English : 42° Semaine Taurine

It is in the shadow of the Saint-Severines Towers that groups of artists, painters, musicians, dancers, and budding bullfighters are preparing to honor the bull from October 10 to 18.

L’événement 42° Semaine Taurine Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse