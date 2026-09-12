42° Semaine Taurine Saint-Sever
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
42° Semaine Taurine
Toute la ville Saint-Sever Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-10
C’est à l’ombre des tours saint-severines que las cuadrillas d’artistes, peintres, musiciens, danseurs et toreros en herbe se préparent à honorer le Toro du 10 au 18 octobre
Toro expo aux Jacobins avec 5 artistes peintres et un sculpteur
Toro Expo Éducative dans les rues de la ville avec 52 représentations l’image du taureau à travers l’histoire.
* 10 octobre
Nuit de la Peña au local des Burladeros, soirée et tapas accompagnée de groupes musicaux.
* 11 octobre
Auberge espagnole aux Jacobins à partir de 10 h 30 rencontres culinaires, artistiques et musicales où les tapas et la danse seront assurés par huit peñas (entrée gratuite).
* 12 octobre
Projection d’une œuvre d’Albert Serra consacrée à l’esthétique du geste taurin au cinéma municipal Média7 (entrée gratuite).
* Les 15 et 16 octobre
Conférences sur le thème taurin aux Jacobins, avec tapas (entrée gratuite).
* 17 octobre
Soirée et tapas au local des Burladeros
* 18 octobre
Novillada sans picadors avec un élevage du Vieux Sulauze. .
Toute la ville Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 42° Semaine Taurine
It is in the shadow of the Saint-Severines Towers that groups of artists, painters, musicians, dancers, and budding bullfighters are preparing to honor the bull from October 10 to 18.
L’événement 42° Semaine Taurine Saint-Sever a été mis à jour le 2026-08-31 par Landes Chalosse
À voir aussi à Saint-Sever (Landes)
- Marché traditionnel et fermier Place du Tribunal Saint-Sever 12 septembre 2026
- Visite Flash de la Maison Sentex Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever 15 septembre 2026
- Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale Saint-Sever 15 septembre 2026
- Visite Flash Abbatiale Place du Tour du Sol Saint-Sever 17 septembre 2026
- Terra Aventura : « un ange tombé du ciel », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever 18 septembre 2026