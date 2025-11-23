42° Semi-Marathon Lourdes-Tarbes LOURDES Lourdes

C’est parti pour le 42e semi-marathon Lourdes-Tarbes organisé par Tarbes Pyrénées Athlétisme et Lourdes Roller le dimanche 17 novembre 2024 !

Une date à ne pas manquer top départ donné depuis la place Capdevielle à Lourdes.

Le TARBES PYRENEES ATHLETISME (TPA) organise le Dimanche 23 novembre 2025, avec le concours du LOURDES ROLLERS et du Comité départemental Handisport le Semi-Marathon LOURDES-TARBES épreuve sur route de 21,1 km ouverte aux coureurs, rollers, handisports (handbike uniquement) au départ de LOURDES et une épreuve de 12 km ouverte aux coureurs et marcheurs au départ de LANNE.

Départ épreuves 12km (salle des fêtes de Lanne) Course à pied 9h30 ; Marche 9h35

Départ épreuves semi-marathon (place Capdevielle à Lourdes) Rollers 9h10 ; Handbikes 9h20 ; Course à pied 9h30

L’arrivée sera jugée Halle Marcadieu à Tarbes.

INSCRIPTIONS LIMITEES A 3000 PARTICIPANTS.

Informations détaillées sur le site https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

LOURDES Centre ville de Lourdes place Capdevielle Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 81 06 78

English :

It’s off to the 42nd Lourdes-Tarbes half-marathon organized by Tarbes Pyrénées Athlétisme and Lourdes Roller on Sunday, November 17, 2024!

A date not to be missed: start from Place Capdevielle in Lourdes.

TARBES PYRENEES ATHLETISME (TPA) is organizing the LOURDES-TARBES Half Marathon on Sunday November 23, 2025, in conjunction with LOURDES ROLLERS and the Comité départemental Handisport. The 21.1 km road race is open to runners, rollerbladers and handisport athletes (handbike only) and will start in LOURDES, with a 12 km race open to runners and walkers starting in LANNE.

Start of 12km race (salle des fêtes de Lanne): Running: 9:30 a.m.; Walking: 9:35 a.m

Start of half-marathon events (place Capdevielle in Lourdes): Inline skating: 9:10 am; Handbikes: 9:20 am; Running: 9:30 am

Finish at Halle Marcadieu in Tarbes.

REGISTRATION LIMITED TO 3000 PARTICIPANTS.

Detailed information on the website: https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

German :

Halbmarathon Lourdes-Tarbes, der von Tarbes Pyrénées Athlétisme und Lourdes Roller am Sonntag, den 17. November 2024, organisiert wird!

Ein Datum, das Sie nicht verpassen sollten: Topstart vom Place Capdevielle in Lourdes.

TARBES PYRENEES ATHLETISME (TPA) organisiert am Sonntag, den 23. November 2025, in Zusammenarbeit mit LOURDES ROLLERS und dem Comité départemental Handisport den Halbmarathon LOURDES-TARBES, einen 21,1 km langen Straßenlauf für Läufer, Inline-Skater und Behindertensportler (nur Handbike) mit Start in LOURDES und einen 12 km langen Lauf für Läufer und Walker mit Start in LANNE.

Start der 12-km-Prüfungen (Festsaal von Lanne): Laufen: 9.30 Uhr; Gehen: 9.35 Uhr

Start der Halbmarathonläufe (Place Capdevielle in Lourdes): Inlineskates: 9.10 Uhr; Handbikes: 9.20 Uhr; Laufen: 9.30 Uhr

Die Zielankunft ist in der Halle Marcadieu in Tarbes.

ANMELDUNGEN SIND AUF 3000 TEILNEHMER BESCHRÄNKT.

Detaillierte Informationen auf der Website: https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

Italiano :

La 42ª mezza maratona Lourdes-Tarbes, organizzata da Tarbes Pyrénées Athlétisme e Lourdes Roller, prenderà il via domenica 17 novembre 2024!

Un appuntamento da non perdere: la partenza avverrà da Place Capdevielle a Lourdes.

TARBES PYRENEES ATHLETISME (TPA) organizza la LOURDES-TARBES Half Marathon, una corsa su strada di 21,1 km aperta a corridori, rollerbladers e atleti disabili (solo handbike), con partenza da LOURDES e una corsa di 12 km aperta a corridori e camminatori con partenza da LANNE, domenica 23 novembre 2025, in collaborazione con LOURDES ROLLERS e il Comité départemental Handisport.

Partenza della 12 km (municipio di Lanne): corsa: ore 9.30; camminata: ore 9.35

Partenza della mezza maratona (piazza Capdevielle a Lourdes): Pattinaggio in linea: 9.10; Handbike: 9.20; Corsa: 9.30

L’arrivo sarà alla Halle Marcadieu di Tarbes.

ISCRIZIONE LIMITATA A 3000 PARTECIPANTI.

Informazioni dettagliate sul sito web: https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

Espanol :

El 42º medio maratón Lourdes-Tarbes, organizado por Tarbes Pyrénées Athlétisme y Lourdes Roller, ¡empieza el domingo 17 de noviembre de 2024!

Una cita ineludible: la salida tendrá lugar en la plaza Capdevielle de Lourdes.

TARBES PYRENEES ATHLETISME (TPA) organiza el domingo 23 de noviembre de 2025, en colaboración con LOURDES ROLLERS y el Comité départemental Handisport, el Medio Maratón LOURDES-TARBES, una carrera en ruta de 21,1 km abierta a corredores, patinadores y atletas discapacitados (sólo handbike), con salida en LOURDES, y una carrera de 12 km abierta a corredores y marchadores con salida en LANNE.

Salida de la prueba de 12 km (ayuntamiento de Lanne): Carrera: 9.30 h; Marcha: 9.35 h

Inicio de las pruebas de media maratón (plaza Capdevielle de Lourdes): Patinaje en línea: 9.10 h; Bicicleta de mano: 9.20 h; Carrera: 9.30 h

La llegada será en la Halle Marcadieu de Tarbes.

INSCRIPCIÓN LIMITADA A 3000 PARTICIPANTES.

Información detallada en el sitio web: https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

