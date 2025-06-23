4211 KM Gare du Midi Biarritz

4211 KM

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, cette même distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda leur fille, née à Paris nous raconte. Leur vie exilée, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Yalda nous balade entre ses deux mondes sa famille, des rêveurs, des rescapés, des héros qui ne se plaignent jamais, et le monde extérieur dans lequel elle cherche désespérément sa place. Comment vivre avec cet héritage dans une société à l’opposé de sa culture et de ses idéaux ? Elle se livre sur le poids du passé, son sentiment du devoir de mémoire, sa colère, ses angoisses, cette envie abyssale d’aller en Iran, sa quête d’identité. C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin.. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

