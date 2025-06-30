4211 KM – GARE DU MIDI Biarritz

4211 KM Début : 2026-02-27 à 20:30. Tarif : – euros.

ENTRACTES ORGANISATIONS EN ACCORD AVEC LA COMPAGNIE NOUVEAU JOUR PRÉSENTE : 4211 KMLa pièce événement aux deux Molières, Molière du Meilleur Spectacle et Molière de la Révélation Féminine, enfin à laGare du Midi !« 4211 km » c’est la distance entre Paris et Téhéran, cette même distance parcourue par Mina et Fereydoun venus se réfugieren France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda leur fille, née à Paris nous raconte. Leur vie exilée, leur combat pourla liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Yalda nous balade entre ses deux mondes : sa famille, des rêveurs, desrescapés, des héros qui ne se plaignent jamais, et le monde extérieur dans lequel elle cherche désespérément sa place.Comment vivre avec cet héritage dans une société à l’opposé de sa culture et de ses idéaux ? Elle se livre sur le poids dupassé, son sentiment du devoir de mémoire, sa colère, ses angoisses, cette envie abyssale d’aller en Iran, sa quête d’identité.C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherchent à sefrayer un nouveau chemin..Un chef-d’œuvre. Indispensable !« Un grand récit qui emporte et bouleverse » – TÉLÉRAMA – TTT« Un bijou théâtral, profondément émouvant » – LA TERRASSE« Un lumineux voyage pour la liberté, poétique, souvent drôle, chargé d’émotion et de courage politique » – L’HUMANITÉ

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64