4211 km Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 11 mars 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 20:45 – 22:05

Gratuit : non De 22 € à 37 € Tout public

Une histoire familiale captivante, entre déracinement et quête d’identité. 4 211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun Farhadi venus d’Iran pour se réfugier en France après la révolution qu’on leur a volée.Arrivé au début des années 1980 pour échapper à la République islamique – après la monarchie du Shah – qui met leur existence en danger, ce couple tente de se reconstruire sous le regard de leur fille Yalda née en France. Aujourd’hui c’est elle qui raconte leur histoire, leur combat pour la liberté, leurs difficultés du quotidien, mais aussi la solidarité de la diaspora, l’amitié et l’espoir d’un retour toujours impossible.À partir de son histoire familiale – et nourrie d’archives et d’interviews – l’autrice et metteuse en scène Aïla Navidi tisse un récit qui emporte et bouleverse. Entourée par cinq comédiens, sur un plateau au décor minimaliste, elle fait le choix de l’humain plutôt que celui du spectaculaire. Les séquences d’hier et d’aujourd’hui s’entremêlent, ponctuées de musiques et de chants. Grâce à une scénographie modulable, on voyage d’une capitale à l’autre avec ces personnages nostalgiques de la terre natale et animés d’un désir d’émancipation.Molières 2024 du spectacle du Théâtre privé et de la Révélation fémininePrix du jury et Prix du public du Festival d’Anjou 2023Prix du public et Mention spéciale du jury du Théâtre 13Lauréat du Fond SACD ThéâtreÀ partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/4211-km