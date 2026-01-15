422e marche Saint-Sernin-du-Bois

422e marche

Esplanade Raymond Rochette Saint-Sernin-du-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Marche gratuite et accompagnée. Départ à 14h. .

Esplanade Raymond Rochette Saint-Sernin-du-Bois 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 57 52 38 contact@saintsernindubois.net

English : 422e marche

