42e Journées européennes du patrimoine à Avignon Avignon

Divers lieux Avignon Vaucluse

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le rendez-vous incontournable de la rentrée !

Les Journées européennes du patrimoine sont une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine à proximité de chez soi car de nombreux lieux vous ouvrent leurs portes !

Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

English : 42nd European Heritage Days in Avignon

The not-to-be-missed back-to-school event!

The European Heritage Days are a great opportunity to (re)discover heritage close to home, as many places open their doors to you!

German : 42. Europäische Tage des Kulturerbes in Avignon

Der unumgängliche Termin für den Herbst!

Die Europäischen Tage des Denkmals sind eine gute Gelegenheit, das Kulturerbe in Ihrer Nähe (neu) zu entdecken, denn zahlreiche Orte öffnen ihre Türen für Sie!

Italiano : 42a edizione delle Giornate europee del patrimonio ad Avignone

Un evento da non perdere quest’autunno!

Le Giornate Europee del Patrimonio sono una grande opportunità per (ri)scoprire il patrimonio vicino a casa, con molti luoghi che vi apriranno le porte!

Espanol : 42ª edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Aviñón

¡Una cita ineludible este otoño!

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una gran oportunidad para (re)descubrir el patrimonio más cercano, con muchos lugares que le abrirán sus puertas.

