42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax

42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax samedi 20 septembre 2025.

42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

De 10h à 18h accès libre à l’exposition temporaire “Collections depuis 1807 Il était une fois … le musée de Borda” (11 bis rue des Carmes) et au parcours permanent du site antique (24 rue Cazade).

Visites commentées et animations diverses, notamment en lien avec la thématique nationale ‘Patrimoine architectural”. .

Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

English : 42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda

German : 42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda

Italiano :

Espanol : 42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda

L’événement 42e Journées Européennes du Patrimoine au musée de Borda Dax a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Grand Dax