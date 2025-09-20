42e Journées Européennes du Patrimoine Copie Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax
42e Journées Européennes du Patrimoine Copie Musée de Borda, Chapelle des Carmes Dax samedi 20 septembre 2025.
Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax Landes
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
De 10h à 18h accès libre à l’exposition temporaire “Collections depuis 1807 Il était une fois … le musée de Borda” (11 bis rue des Carmes) et au parcours permanent du site antique (24 rue Cazade).
Visites commentées et animations diverses, notamment en lien avec la thématique nationale ‘Patrimoine architectural”. .
Musée de Borda, Chapelle des Carmes 11 bis rue des Carmes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91
