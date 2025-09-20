42e Journées Européennes du Patrimoine Dax
42e Journées Européennes du Patrimoine Dax samedi 20 septembre 2025.
42e Journées Européennes du Patrimoine
Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Cette quarante-deuxième édition des Journées européennes du patrimoine sera consacrée au Patrimoine architectural .
Sur Dax, c’est une douzaine de sites, publics et privés, qui ouvrent au public. Pour cette année qui rend hommage à l’architecture, vous aurez le plaisir de découvrir des monuments au style très différent. .
Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91
English : 42e Journées Européennes du Patrimoine
German : 42e Journées Européennes du Patrimoine
Italiano :
Espanol : 42e Journées Européennes du Patrimoine
L’événement 42e Journées Européennes du Patrimoine Dax a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Grand Dax