42e Journées Européennes du Patrimoine Dax samedi 20 septembre 2025.

Dax Landes

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette quarante-deuxième édition des Journées européennes du patrimoine sera consacrée au Patrimoine architectural .

Sur Dax, c’est une douzaine de sites, publics et privés, qui ouvrent au public. Pour cette année qui rend hommage à l’architecture, vous aurez le plaisir de découvrir des monuments au style très différent. .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 12 91

