42e marché européen des oiseaux exotiques Haguenau

De nombreux éleveurs et passionnés français et étrangers proposeront à la vente leurs meilleurs oiseaux.

La seule et unique bourse de l’Est de la France.

Les éleveurs seront à disposition pour répondre aux questions et conseiller le public sur

l’élevage des oiseaux.

Participation de commerçants spécialisés.

Info vendeurs Les cages seront non surpeuplées et propres. Un contrôle sera effectué

à l’entrée ; un vétérinaire est chargé de la visite sanitaire.

Une petite restauration sera disponible sur place. .

rue des Chevaliers Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 89 29 jacques-luc.wahl@laposte.net

English :

Numerous breeders and enthusiasts from France and abroad will be offering their best birds for sale.

