42e marché européen des oiseaux exotiques Haguenau

Samedi 2026-03-28 06:00:00
2026-03-28 12:00:00
2026-03-28
De nombreux éleveurs et passionnés français et étrangers proposeront à la vente leurs meilleurs oiseaux.
La seule et unique bourse de l’Est de la France.
Participation de commerçants spécialisés.
Info vendeurs Les cages seront non surpeuplées et propres. Un contrôle sera effectué
à l’entrée ; un vétérinaire est chargé de la visite sanitaire.
Une petite restauration sera disponible sur place. .
rue des Chevaliers Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 89 29 jacques-luc.wahl@laposte.net
English :
Numerous breeders and enthusiasts from France and abroad will be offering their best birds for sale.
