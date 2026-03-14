42ème Bourse d’Échanges TARBES Tarbes

42ème Bourse d’Échanges

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

La traditionnelle bourse d’échanges permet aux passionnés de véhicules anciens de se retrouver autour d’autos et de motos de collection, de documentations, de vente et d’exposition de véhicules de collection.

Elle est organisée par le club Classic Auto Pyrénées, qui offre l’occasion aux collectionneurs et passionnés

– d’assouvir avec enthousiasme et passion l’amour des belles mécaniques et carrosseries

– de restaurer dans l’état d’origine tous les véhicules anciens et de collection

– d’organiser des sorties, promenades, rallyes, bourses d’échanges, expositions et manifestations

Les passionnés pourront tenter leur chance à la tombola pour gagner une voiture de collection !

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 8h-19h

Dimanche 9h-17h

> Restauration et buvette sur place

> Parking réservé aux visiteurs en voiture de collection

.

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 72 11 00 30

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English :

The traditional bourse d’échanges is an opportunity for classic car enthusiasts to meet up with classic cars and motorcycles, and to buy and display classic vehicles.

It is organized by the Classic Auto Pyrénées club, which offers collectors and enthusiasts the opportunity to

– indulge their love of fine mechanical engineering and bodywork with enthusiasm and passion

– restore vintage and classic vehicles to their original condition

– organize outings, drives, rallies, trade fairs, exhibitions and events

Enthusiasts can try their luck at the raffle to win a classic car!

OPENING HOURS

Saturday: 8am-7pm

Sunday: 9am-5pm

> Catering and refreshments on site

> Parking reserved for visitors with classic cars

L’événement 42ème Bourse d’Échanges Tarbes a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de Tarbes|CDT65