42ème Bourse exposition-vente de Minéraux, Fossiles et Pierres Taillées Salle de l’ESCALL, Saint Sébastien sur Loire, Loire Atlantique Saint-Sébastien-sur-Loire 18 et 19 octobre

Bourse expo-vente de minéraux, fossiles et pierres taillées du monde entier ainsi qu’une exposition pédagogique sur : « Les minéraux natifs et l’histoire de la mine d’or de Saint-Pierre Montlimart ».

**42ème Bourse exposition – vente de Minéraux, Fossiles et Pierres Taillées,** organisée par le Club de minéralogie et de paléontologie de Saint-Sébastien-sur-Loire, avec la participation d’**une trentaine d’exposants** venant de toute la France, sera agrémentée d’une _**exposition pédagogique ayant pour thème cette année :**_

**« Les minéraux natifs » et l’histoire de la mine d’Or de Saint-Pierre Montlimart.**

_Cette exposition présentera des panneaux didactiques et divers documents retraçant l’histoire de cette ancienne exploitation minière qui a fait, jadis, la réputation et la richesse de la région._

De plus, le public pourra admirer des minéraux et fossiles du monde entier, aux couleurs et formes naturelles, prouvant que notre planète recèle bien des trésors.

**Horaires :**

Samedi, 10 h à 19 h et dimanche, 10 h à 18 h.

**Tarifs :**

– Adultes 4 €.

– Enfants (moins de 16 ans) 2 €.

– Enfants (moins de 12 ans) gratuit si accompagné d’un adulte.

**Bar et restauration sur place.**

**Accès :**

– Par le périphérique, sortie 46 (Porte de Saint-Sébastien)

– En bus, ligne 27 (arrêt Escall).

cmpssl44@gmail.com

Salle de l’ESCALL, Saint Sébastien sur Loire, Loire Atlantique 27, rue des Berlaguts Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique