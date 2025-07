42ÈME COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE DE FONT-ROMEU: LE DÉFI DES OURS ÉPISODE VI Font-Romeu-Odeillo-Via

42ÈME COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE DE FONT-ROMEU: LE DÉFI DES OURS ÉPISODE VI

Avenue Maréchal Joffre Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-02 08:00:00

fin : 2025-08-02 18:00:00

Rendez-vous incontournable et spectaculaire de l’été Romeufontain organisé par l’association sportive Font-Romeu Rallye Team

Vendredi 1er Août:

Exposition des voitures en centre-ville de Font-Romeu

Samedi 2 Août:

3ème course de côte du Col de Fau.

Avenue Maréchal Joffre Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

A not-to-be-missed, spectacular event of the Romeufontain summer, organized by the Font-Romeu Rally Team sports association

Friday August 1st:

Car show in downtown Font-Romeu

Saturday August 2nd:

3rd Col de Fau hill climb.

German :

Unumgänglicher und spektakulärer Termin des römischen Sommers, organisiert von der Sportvereinigung Font-Romeu Rallye Team

Freitag, den 1. August:

Ausstellung der Autos im Stadtzentrum von Font-Romeu

Samstag, den 2. August:

3. Bergrennen am Col de Fau.

Italiano :

Un evento spettacolare da non perdere nell’estate romagnola, organizzato dall’associazione sportiva Font-Romeu Rally Team

Venerdì 1 agosto:

Esposizione di auto nel centro di Font-Romeu

Sabato 2 agosto:

3a salita del Col de Fau.

Espanol :

Una cita ineludible y espectacular en el verano de Romeufontain, organizada por la asociación deportiva Font-Romeu Rally Team

Viernes 1 de agosto:

Exposición de coches en el centro de Font-Romeu

Sábado 2 de agosto:

3ª subida al Col de Fau.

