42ème Fête de la Randonnée de Gudmont Gudmont-Villiers
42ème Fête de la Randonnée de Gudmont Gudmont-Villiers dimanche 5 juillet 2026.
Gudmont-Villiers
42ème Fête de la Randonnée de Gudmont
Mairie de Villiers-sur-Marne Gudmont-Villiers Haute-Marne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Randonnée pédestre suivie d’un repas champêtre vous sont proposés par l’association Les Amis de la Randonnée pour la 42ème fête de la Randonnée de Gudmont ! .
Mairie de Villiers-sur-Marne Gudmont-Villiers 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 71 44 09 fredlieb52@gmail.com
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English :
L’événement 42ème Fête de la Randonnée de Gudmont Gudmont-Villiers a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne