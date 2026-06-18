42ème Fête de la Randonnée de Gudmont Gudmont-Villiers dimanche 5 juillet 2026.

Gudmont-Villiers

42ème Fête de la Randonnée de Gudmont

Mairie de Villiers-sur-Marne Gudmont-Villiers Haute-Marne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Randonnée pédestre suivie d’un repas champêtre vous sont proposés par l’association Les Amis de la Randonnée pour la 42ème fête de la Randonnée de Gudmont ! .

Mairie de Villiers-sur-Marne Gudmont-Villiers 52320 Haute-Marne Grand Est +33 6 52 71 44 09 fredlieb52@gmail.com

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English :

L’événement 42ème Fête de la Randonnée de Gudmont Gudmont-Villiers a été mis à jour le 2026-06-18 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne