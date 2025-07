42ème fête villageoise Chauxathlon La Chaux

42ème fête villageoise Chauxathlon La Chaux jeudi 14 août 2025.

42ème fête villageoise Chauxathlon

Rue du Docteur Girard La Chaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 08:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-08-14 2025-08-15

Organisée par l’association La Chaux Animations.

Le jeudi soir bal des vacances avec Frénésie, les Spiders et DJ Morgan. Tarif 14€. Le vendredi marche de la Tsâ à 8h avec 3 parcours. A 9h le matin, montée au Crêt Monniot en ski roues et à 11h en vélo. A 10h rando pour VAE. A 13h course de draisiennes. A 13h30 course à pied des enfants. De 15h à 17h Chauxathlon (3 km course à pied, 5 km en VTT). 18h tiercé de cochons. Restauration sur place midi et soir. Bal le soir dès 20h30 avec Julien Locatelli et the Weekend.

Inscriptions et tarifs pour les courses adultes/enfants et la marche sur www.lachaux25.com. .

Rue du Docteur Girard La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 34 29 remi.jeannier@wanadoo.fr

English : 42ème fête villageoise Chauxathlon

German : 42ème fête villageoise Chauxathlon

Italiano :

Espanol :

L’événement 42ème fête villageoise Chauxathlon La Chaux a été mis à jour le 2025-07-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS