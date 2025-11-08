42ème Foire aux rillauds et galettes Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard
42ème Foire aux rillauds et galettes Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard samedi 8 novembre 2025.
42ème Foire aux rillauds et galettes Bouillé-Ménard
Stade Bouillé-Ménard Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
Foire aux rillauds et aux galettes prévue les 8 et 9 novembre 2025, au stade de Bouillé-Ménard.
Rendez-vous traditionnel, la foire aux rillauds et aux galettes vous donne rendez-vous cette année les 8 et 9 novembre 2025.
Foire commerciale et artisanale. La fabrication et la vente de rillauds, boudins et galettes sont prévues. .
Stade Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 37 83 48 cfbm49@outlook.fr
English :
Foire aux rillauds et aux galettes scheduled for November 8 and 9, 2025, at the Bouillé-Ménard stadium.
German :
Foire aux rillauds et aux galettes geplant für den 8. und 9. November 2025 im Stadion von Bouillé-Ménard.
Italiano :
Fiera dei Rillauds e delle galettes in programma l’8 e il 9 novembre 2025, presso lo stadio Bouillé-Ménard.
Espanol :
Feria de Rillauds y galettes programada para los días 8 y 9 de noviembre de 2025, en el estadio Bouillé-Ménard.
L’événement 42ème Foire aux rillauds et galettes Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard a été mis à jour le 2025-02-11 par Office de tourisme Anjou bleu