42ème Foire aux rillauds et galettes Bouillé-Ménard

Stade Bouillé-Ménard Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

Foire aux rillauds et aux galettes prévue les 8 et 9 novembre 2025, au stade de Bouillé-Ménard.

Rendez-vous traditionnel, la foire aux rillauds et aux galettes vous donne rendez-vous cette année les 8 et 9 novembre 2025.

Foire commerciale et artisanale. La fabrication et la vente de rillauds, boudins et galettes sont prévues. .

Stade Bouillé-Ménard 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 12 37 83 48 cfbm49@outlook.fr

English :

Foire aux rillauds et aux galettes scheduled for November 8 and 9, 2025, at the Bouillé-Ménard stadium.

German :

Foire aux rillauds et aux galettes geplant für den 8. und 9. November 2025 im Stadion von Bouillé-Ménard.

Italiano :

Fiera dei Rillauds e delle galettes in programma l’8 e il 9 novembre 2025, presso lo stadio Bouillé-Ménard.

Espanol :

Feria de Rillauds y galettes programada para los días 8 y 9 de noviembre de 2025, en el estadio Bouillé-Ménard.

L’événement 42ème Foire aux rillauds et galettes Bouillé-Ménard Bouillé-Ménard a été mis à jour le 2025-02-11 par Office de tourisme Anjou bleu