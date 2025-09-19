42ÈME JOURNÉES EUROÉENNES DU PATRIMOINE Puissalicon
42ÈME JOURNÉES EUROÉENNES DU PATRIMOINE
Puissalicon Hérault
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la cour du château de Puissalicon sera exceptionnellement ouverte.
Samedi à 15h00 Visite commentée.
Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 50
English :
As part of the European Heritage Days, the courtyard of Château de Puissalicon will be exceptionally open.
Saturday at 3pm: Guided tour.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird der Hof des Schlosses Puissalicon ausnahmsweise geöffnet sein.
Samstag um 15:00 Uhr: Kommentierte Besichtigung.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il cortile del Castello di Puissalicon sarà eccezionalmente aperto.
Sabato alle 15:00: visita guidata.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el patio del castillo de Puissalicon estará excepcionalmente abierto.
Sábado a las 15:00: visita guiada.
