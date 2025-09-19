42ÈME JOURNÉES EUROÉENNES DU PATRIMOINE Puissalicon

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la cour du château de Puissalicon sera exceptionnellement ouverte.

Samedi à 15h00 Visite commentée.

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 50

English :

As part of the European Heritage Days, the courtyard of Château de Puissalicon will be exceptionally open.

Saturday at 3pm: Guided tour.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird der Hof des Schlosses Puissalicon ausnahmsweise geöffnet sein.

Samstag um 15:00 Uhr: Kommentierte Besichtigung.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il cortile del Castello di Puissalicon sarà eccezionalmente aperto.

Sabato alle 15:00: visita guidata.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el patio del castillo de Puissalicon estará excepcionalmente abierto.

Sábado a las 15:00: visita guiada.

