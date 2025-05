42ème Marché aux fleurs – Tarascon, 17 mai 2025 07:00, Tarascon.

Bouches-du-Rhône

42ème Marché aux fleurs Du samedi 17 au dimanche 18 mai 2025. Place du Marché Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-17

Durant ces deux jours, Tarascon se transforme en un jardin extraordinaire, odorant et coloré ! Depuis 42 ans, ce marché aux fleurs souffle un air de campagne sur la ville et ravit les amateurs de spécimens rares, de plantes aromatiques et autres cactées !

L’édition 2025 s’annonce aussi colorée que festive avec des fleurs, des plantes en tout genre, des artisans, des produits locaux et surtout de la convivialité. Un rendez-vous inscrit au calendrier des plus belles fêtes printanières et horticoles de France ! Incontournable en Pays d’Arles ! Entre amis, en famille ou en solo ce marché aux fleurs qui enchante petits et grands réunit autour de l’inestimable richesse de notre terre plus de 80 exposants, paysagistes, passionnés de nature ou de jardins et fidèles de cet événement de saison ! Sur ces deux journées, vous avez le choix, retrouvez le programme de toutes les animations, les concerts et expositions de la page 5 à la page 7 sur le guide des festivités 2025 à télécharger ! .

Place du Marché

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

English :

During these two days, Tarascon is transformed into an extraordinary, fragrant and colorful garden! For the past 42 years, this flower market has breathed a country air into the town, delighting lovers of rare specimens, aromatic plants and cacti!

German :

Während dieser zwei Tage verwandelt sich Tarascon in einen außergewöhnlichen, duftenden und farbenfrohen Garten! Seit 42 Jahren bläst dieser Blumenmarkt einen Hauch von Landluft über die Stadt und begeistert Liebhaber von seltenen Exemplaren, aromatischen Pflanzen und anderen Kakteen!

Italiano :

Per due giorni, Tarascon si trasforma in un giardino straordinario, profumato e colorato! Da 42 anni, questo mercato dei fiori porta un tocco di campagna in città, deliziando gli amanti di esemplari rari, piante aromatiche e cactus!

Espanol :

Durante dos días, Tarascón se transforma en un jardín extraordinario, perfumado y colorido Desde hace 42 años, este mercado de flores trae a la ciudad un toque campestre y hace las delicias de los amantes de los especímenes raros, las plantas aromáticas y los cactus

