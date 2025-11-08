42ème Salon d’Automne Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine

42ème Salon d’Automne

Notre-Dame-de-Gravenchon Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le traditionnel salon d’automne reçoit cette année le peintre rouennais Lucien PALIOTTI dont les tonalités abstraites font échos à la musicalité de son inspiration.

La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h .

Notre-Dame-de-Gravenchon Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 03 88

