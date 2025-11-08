42ème Salon d’Automne Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine
42ème Salon d’Automne Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine samedi 8 novembre 2025.
42ème Salon d’Automne
Notre-Dame-de-Gravenchon Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Le traditionnel salon d’automne reçoit cette année le peintre rouennais Lucien PALIOTTI dont les tonalités abstraites font échos à la musicalité de son inspiration.
La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h .
Notre-Dame-de-Gravenchon Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 03 88
