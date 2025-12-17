42ème Salon de Peinture et Sculpture Ballan-Miré
42ème Salon de Peinture et Sculpture Ballan-Miré samedi 24 janvier 2026.
42ème Salon de Peinture et Sculpture
Impasse de la Haye Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Découvrez une vingtaine d’artistes au Centre d’animation de La Haye à Ballan-Miré, ainsi que l’invitée d’honneur Laurence Dréano !
Vous pourrez voter tout au long du week-end pour vos artistes coup de cœur.
Découvrez une vingtaine d’artistes au Centre d’animation de La Haye à Ballan-Miré, ainsi que l’invitée d’honneur Laurence Dréano !
Vous pourrez voter tout au long du week-end pour vos artistes coup de cœur. .
Impasse de la Haye Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 64 76 16 mjc.ballan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover some twenty artists at the Centre d’animation de La Haye in Ballan-Miré, along with our two guests of honor NEP- and Rémou!
All weekend long, you can vote for your favorite artists.
L’événement 42ème Salon de Peinture et Sculpture Ballan-Miré a été mis à jour le 2025-12-17 par Tours Val de Loire Tourisme