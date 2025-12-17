42ème Salon de Peinture et Sculpture Ballan-Miré

42ème Salon de Peinture et Sculpture

Impasse de la Haye Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-01-24 10:00:00

2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez une vingtaine d’artistes au Centre d’animation de La Haye à Ballan-Miré, ainsi que l’invitée d’honneur Laurence Dréano !

Vous pourrez voter tout au long du week-end pour vos artistes coup de cœur.

Impasse de la Haye Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 64 76 16 mjc.ballan@wanadoo.fr

English :

Discover some twenty artists at the Centre d’animation de La Haye in Ballan-Miré, along with our two guests of honor NEP- and Rémou!

All weekend long, you can vote for your favorite artists.

