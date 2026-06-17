Ruederbach

42ème Schwalmala rando VTT & route

101 rue de la Tuilerie Ruederbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Informations sur https://www.cyclo-club-ruederbach.fr/49/la-schwalmala

2 parcours route 50km (dénivelé 520m) facile et 80km (dénivelé 950m) difficile

5 parcours VTT

15km (dénivélé 200m) facile

30km (dénivelé 420m) facile

40km (dénivelé 590m) facile

50km (dénivelé 630m) difficile

60km (dénivelé 970m) difficile

Restauration sur place

Réservation jusqu’au jeudi 17.09.2026 à 18h00, dernier délai.

Repas: Bouchées à la reine, Spätzle, Tarif 15.- €

Pour la nocturne petite restauration sur place

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101 rue de la Tuilerie Ruederbach 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 12 12 paul.vetter.22@wanadoo.fr

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English :

Information on https://www.cyclo-club-ruederbach.fr/49/la-schwalmala

L’événement 42ème Schwalmala rando VTT & route Ruederbach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau