42ème Schwalmala rando VTT & route Ruederbach
42ème Schwalmala rando VTT & route Ruederbach samedi 19 septembre 2026.
Ruederbach
42ème Schwalmala rando VTT & route
101 rue de la Tuilerie Ruederbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Informations sur https://www.cyclo-club-ruederbach.fr/49/la-schwalmala
2 parcours route 50km (dénivelé 520m) facile et 80km (dénivelé 950m) difficile
5 parcours VTT
15km (dénivélé 200m) facile
30km (dénivelé 420m) facile
40km (dénivelé 590m) facile
50km (dénivelé 630m) difficile
60km (dénivelé 970m) difficile
Restauration sur place
Réservation jusqu’au jeudi 17.09.2026 à 18h00, dernier délai.
Repas: Bouchées à la reine, Spätzle, Tarif 15.- €
Pour la nocturne petite restauration sur place
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101 rue de la Tuilerie Ruederbach 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 12 12 paul.vetter.22@wanadoo.fr
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English :
Information on https://www.cyclo-club-ruederbach.fr/49/la-schwalmala
L’événement 42ème Schwalmala rando VTT & route Ruederbach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau