42ème Semi-marathon Lourdes-Tarbes TARBES Tarbes dimanche 23 novembre 2025.
Événement organisé par le Tarbes Pyrénées Athlétisme, avec le concours du Lourdes Roller.
SEMI-MARATHON 21.1 km
Epreuve sur route ouverte aux coureurs, rollers, handbike au départ de Lourdes
9h10 Rollers Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes
9h20 Handisports Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes
9h30 Coureurs Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes
COURSE ET MARCHE 12 km
Epreuve ouverte aux coureurs et aux marcheurs au départ de Lanne
9h30 Coureurs 12 km, salle des fêtes de Lanne
9h35 Marcheurs 12 km , salle des fêtes de Lanne
Arrivée à la Halle Marcadieu
RETRAIT DES DOSSARDS POUR TOUS > Samedi 22/11 de 10h à 19h à la Halle Marcadieu
>> Tous les RENSEIGNEMENTS sur le site internet Tarbes Pyrénées Athlétisme
TARBES Départ de Lourdes Arrivée à Tarbes Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 53 98 66 contact@tarbespyrenees-athletisme.com
English :
Event organized by Tarbes Pyrénées Athlétisme, with the support of Lourdes Roller.
SEMI-MARATHON 21.1 km
Road race open to runners, rollerbladers and handbikers, departing from Lourdes
9h10 ? Rollerblading Half-marathon, Place Capdevielle, Lourdes
9h20 ? Handisports Half-marathon, place Capdevielle, Lourdes
9h30 ? Runners Half-marathon, place Capdevielle, Lourdes
RUNNING AND WALKING 12 km
Event open to runners and walkers, starting from Lanne
9h30 ? Runners 12 km, salle des fêtes de Lanne
9h35 ? Walkers 12 km, Lanne village hall
Finish at Halle Marcadieu
DOSSARDS WITHDRAWAL FOR ALL > Saturday 22/11 from 10am to 7pm at Halle Marcadieu
>> All INFORMATION on the Tarbes Pyrénées Athlétisme website
German :
Veranstaltung organisiert von Tarbes Pyrénées Athlétisme, mit Unterstützung von Lourdes Roller.
HALBMARATHON 21.1 km
Straßenrennen für Läufer, Inlineskater und Handbiker mit Start in Lourdes
9h10 ? Inline-Skates Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes
9h20 ? Handisports Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes
9h30 ? Läufer Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes
LÄUFEN UND GEHEN 12 km
Offener Lauf für Läufer und Walker mit Start in Lanne
9h30 ? Läufer 12 km, Festsaal von Lanne
9h35 ? Wanderer 12 km , Festsaal von Lanne
Ankunft in der Halle Marcadieu
ABHOLUNG DER DOSSARDS FÜR ALLE > Samstag, 22.11. von 10 bis 19 Uhr in der Halle Marcadieu
>> Alle INFORMATIONEN auf der Website Tarbes Pyrénées Athlétisme
Italiano :
Evento organizzato da Tarbes Pyrénées Athlétisme, con il supporto di Lourdes Roller.
SEMI-MARATONA 21,1 km
Gara su strada aperta a corridori, rollerbladers e handbikers, con partenza da Lourdes
9h10 ? Mezza maratona di pattinaggio a rotelle, piazza Capdevielle, Lourdes
9h20 ? Mezza maratona di handisports, piazza Capdevielle a Lourdes
9h30 ? Mezza maratona dei corridori, luogo Capdevielle a Lourdes
CORSA E CAMMINATA 12 km
Evento aperto a corridori e camminatori, con partenza da Lanne
9h30 ? Podisti 12 km, sala del villaggio di Lanne
9h35 ? Camminatori 12 km, sala del villaggio di Lanne
Arrivo alla Halle Marcadieu
RITIRO DEI DOSSI PER TUTTI > Sabato 22/11 dalle 10.00 alle 19.00 a Halle Marcadieu
>> Tutte le informazioni sul sito dell’Athlétisme Tarbes Pyrénées
Espanol :
Evento organizado por Tarbes Pyrénées Athlétisme, con el apoyo de Lourdes Roller.
SEMIMARATÓN 21,1 km
Carrera en carretera abierta a corredores, patinadores y handbikers, con salida en Lourdes
9h10 ? Medio Maratón en patines, Place Capdevielle, Lourdes
9h20 ? Media maratón Handisports, plaza Capdevielle de Lourdes
9h30 ? Runners Medio maratón, plaza Capdevielle en Lourdes
CORRER Y CAMINAR 12 km
Evento abierto a corredores y caminantes, con salida desde Lanne
9h30 ? Corredores 12 km, ayuntamiento de Lanne
9h35 ? Corredores de 12 km, en el ayuntamiento de Lanne
Llegada a Halle Marcadieu
RETIRADA DE DOSSARDS PARA TODOS > Sábado 22/11 de 10h a 19h en Halle Marcadieu
>> Toda la INFORMACIÓN en la página web de Tarbes Pyrénées Athlétisme
