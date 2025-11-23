42ème Semi-marathon Lourdes-Tarbes TARBES Tarbes

42ème Semi-marathon Lourdes-Tarbes TARBES Tarbes dimanche 23 novembre 2025.

42ème Semi-marathon Lourdes-Tarbes

TARBES Départ de Lourdes Arrivée à Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Événement organisé par le Tarbes Pyrénées Athlétisme, avec le concours du Lourdes Roller.

SEMI-MARATHON 21.1 km

Epreuve sur route ouverte aux coureurs, rollers, handbike au départ de Lourdes

9h10 Rollers Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

9h20 Handisports Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

9h30 Coureurs Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

COURSE ET MARCHE 12 km

Epreuve ouverte aux coureurs et aux marcheurs au départ de Lanne

9h30 Coureurs 12 km, salle des fêtes de Lanne

9h35 Marcheurs 12 km , salle des fêtes de Lanne

Arrivée à la Halle Marcadieu

RETRAIT DES DOSSARDS POUR TOUS > Samedi 22/11 de 10h à 19h à la Halle Marcadieu

>> Tous les RENSEIGNEMENTS sur le site internet Tarbes Pyrénées Athlétisme

.

TARBES Départ de Lourdes Arrivée à Tarbes Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 53 98 66 contact@tarbespyrenees-athletisme.com

English :

Event organized by Tarbes Pyrénées Athlétisme, with the support of Lourdes Roller.

SEMI-MARATHON 21.1 km

Road race open to runners, rollerbladers and handbikers, departing from Lourdes

9h10 ? Rollerblading Half-marathon, Place Capdevielle, Lourdes

9h20 ? Handisports Half-marathon, place Capdevielle, Lourdes

9h30 ? Runners Half-marathon, place Capdevielle, Lourdes

RUNNING AND WALKING 12 km

Event open to runners and walkers, starting from Lanne

9h30 ? Runners 12 km, salle des fêtes de Lanne

9h35 ? Walkers 12 km, Lanne village hall

Finish at Halle Marcadieu

DOSSARDS WITHDRAWAL FOR ALL > Saturday 22/11 from 10am to 7pm at Halle Marcadieu

>> All INFORMATION on the Tarbes Pyrénées Athlétisme website

German :

Veranstaltung organisiert von Tarbes Pyrénées Athlétisme, mit Unterstützung von Lourdes Roller.

HALBMARATHON 21.1 km

Straßenrennen für Läufer, Inlineskater und Handbiker mit Start in Lourdes

9h10 ? Inline-Skates Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes

9h20 ? Handisports Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes

9h30 ? Läufer Halbmarathon, Place Capdevielle in Lourdes

LÄUFEN UND GEHEN 12 km

Offener Lauf für Läufer und Walker mit Start in Lanne

9h30 ? Läufer 12 km, Festsaal von Lanne

9h35 ? Wanderer 12 km , Festsaal von Lanne

Ankunft in der Halle Marcadieu

ABHOLUNG DER DOSSARDS FÜR ALLE > Samstag, 22.11. von 10 bis 19 Uhr in der Halle Marcadieu

>> Alle INFORMATIONEN auf der Website Tarbes Pyrénées Athlétisme

Italiano :

Evento organizzato da Tarbes Pyrénées Athlétisme, con il supporto di Lourdes Roller.

SEMI-MARATONA 21,1 km

Gara su strada aperta a corridori, rollerbladers e handbikers, con partenza da Lourdes

9h10 ? Mezza maratona di pattinaggio a rotelle, piazza Capdevielle, Lourdes

9h20 ? Mezza maratona di handisports, piazza Capdevielle a Lourdes

9h30 ? Mezza maratona dei corridori, luogo Capdevielle a Lourdes

CORSA E CAMMINATA 12 km

Evento aperto a corridori e camminatori, con partenza da Lanne

9h30 ? Podisti 12 km, sala del villaggio di Lanne

9h35 ? Camminatori 12 km, sala del villaggio di Lanne

Arrivo alla Halle Marcadieu

RITIRO DEI DOSSI PER TUTTI > Sabato 22/11 dalle 10.00 alle 19.00 a Halle Marcadieu

>> Tutte le informazioni sul sito dell’Athlétisme Tarbes Pyrénées

Espanol :

Evento organizado por Tarbes Pyrénées Athlétisme, con el apoyo de Lourdes Roller.

SEMIMARATÓN 21,1 km

Carrera en carretera abierta a corredores, patinadores y handbikers, con salida en Lourdes

9h10 ? Medio Maratón en patines, Place Capdevielle, Lourdes

9h20 ? Media maratón Handisports, plaza Capdevielle de Lourdes

9h30 ? Runners Medio maratón, plaza Capdevielle en Lourdes

CORRER Y CAMINAR 12 km

Evento abierto a corredores y caminantes, con salida desde Lanne

9h30 ? Corredores 12 km, ayuntamiento de Lanne

9h35 ? Corredores de 12 km, en el ayuntamiento de Lanne

Llegada a Halle Marcadieu

RETIRADA DE DOSSARDS PARA TODOS > Sábado 22/11 de 10h a 19h en Halle Marcadieu

>> Toda la INFORMACIÓN en la página web de Tarbes Pyrénées Athlétisme

L’événement 42ème Semi-marathon Lourdes-Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2025-10-20 par OT de Tarbes|CDT65