42èmes Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux Place du clos Montauroux samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A Montauroux, village perché en terre varoise, les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir l’Espace Manfredo Borsi, la Chapelle Saint-Barthélemy, les lavoirs et fontaines au fil des ruelles, témoignages vivants du passé.

Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

English :

In Montauroux, a hilltop village in the Var region, the European Heritage Days are an opportunity to discover the Espace Manfredo Borsi, the Chapelle Saint-Barthélemy, and the washhouses and fountains along the narrow streets, living testimonies to the past.

German :

In Montauroux, einem hochgelegenen Dorf im Var, bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Espace Manfredo Borsi, die Kapelle Saint-Barthélemy, die Waschhäuser und Brunnen in den Gassen zu entdecken, die lebendige Zeugen der Vergangenheit sind.

Italiano :

A Montauroux, un villaggio collinare nella regione del Var, le Giornate Europee del Patrimonio sono un’occasione per scoprire l’Espace Manfredo Borsi, la Chapelle Saint-Barthélemy, i lavatoi e le fontane lungo le stradine, tutte testimonianze vive del passato.

Espanol :

En Montauroux, pueblo situado en lo alto de una colina en la región de Var, las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para descubrir el Espace Manfredo Borsi, la Chapelle Saint-Barthélemy, los lavaderos y las fuentes de las callejuelas, testimonios vivos del pasado.

