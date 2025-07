42èmes journées européennes du patrimoine Obermorschwiller Obermorschwiller

rue de l’Église Obermorschwiller Haut-Rhin

Visites guidées de l’église de 1778 et de son clocher fortifié. Rendez-vous devant l’église

Visites guidées de l’église de 1778 et de son clocher fortifié

rue de l’Église Obermorschwiller 68130 Haut-Rhin Grand Est

English :

Guided tours of the 1778 church and its fortified bell tower. Meet in front of the church

German :

Geführte Besichtigungen der Kirche aus dem Jahr 1778 und ihres befestigten Glockenturms. Treffpunkt vor der Kirche

Italiano :

Visite guidate alla chiesa del 1778 e al suo campanile fortificato. Ritrovo davanti alla chiesa

Espanol :

Visitas guiadas a la iglesia de 1778 y a su campanario fortificado. Encuentro frente a la iglesia

