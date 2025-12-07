42èmes Rencontres Ciné Vidéo de la Sarthe Cinéma Rex Mamers
42èmes Rencontres Ciné Vidéo de la Sarthe
2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Découvrir et mettre en valeur la production cinématographique et audiovisuelle sarthoise !
Petit extrait du programme de votre journée
Au fabuleux bistrot de la Mère Lapipe , Hommage à Jean-Pierre Brindeau, Tra(c)quée d’Armelle Deutsch, et en film de clôture à 18h15 Un roman national de Bixente Volet.
Venez à la rencontre des réalisateurs après chaque projection.
Entrée libre et ouverte à tous.
Plus d’infos au 02 43 97 59 39 .
Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 59 39
English :
Discover and promote the film and audiovisual production of Sarthe!
German :
Die filmische und audiovisuelle Produktion der Region Sarthe entdecken und hervorheben!
Italiano :
Scoprite e promuovete la produzione cinematografica e audiovisiva della Sarthe!
Espanol :
Descubrir y poner en valor la producción cinematográfica y audiovisual de la Sarthe
