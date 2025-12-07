42èmes Rencontres Ciné Vidéo de la Sarthe Cinéma Rex Mamers

42èmes Rencontres Ciné Vidéo de la Sarthe

Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Découvrir et mettre en valeur la production cinématographique et audiovisuelle sarthoise !

Petit extrait du programme de votre journée

Au fabuleux bistrot de la Mère Lapipe , Hommage à Jean-Pierre Brindeau, Tra(c)quée d’Armelle Deutsch, et en film de clôture à 18h15 Un roman national de Bixente Volet.

Venez à la rencontre des réalisateurs après chaque projection.

Entrée libre et ouverte à tous.

Plus d’infos au 02 43 97 59 39 .

Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 59 39

English :

Discover and promote the film and audiovisual production of Sarthe!

German :

Die filmische und audiovisuelle Produktion der Region Sarthe entdecken und hervorheben!

Italiano :

Scoprite e promuovete la produzione cinematografica e audiovisiva della Sarthe!

Espanol :

Descubrir y poner en valor la producción cinematográfica y audiovisual de la Sarthe

