42es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon Toulon

42es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon

Divers lieux Toulon Var

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Comme chaque année, les musées et sites culturels de la ville vous ouvrent leurs portes avec un beau programme d’animations.

Divers lieux Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 36 34 59

English :

As every year, the city?s museums and cultural sites open their doors to you with an exciting program of events.

German :

Wie jedes Jahr öffnen die Museen und Kulturstätten der Stadt ihre Türen mit einem schönen Veranstaltungsprogramm.

Italiano :

Come ogni anno, i musei e i siti culturali della città vi aprono le porte con un grande programma di eventi.

Espanol :

Como cada año, los museos y sitios culturales de la ciudad le abren sus puertas con un gran programa de actos.

