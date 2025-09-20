42es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon Toulon
42es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon Toulon samedi 20 septembre 2025.
42es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon
Divers lieux Toulon Var
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Comme chaque année, les musées et sites culturels de la ville vous ouvrent leurs portes avec un beau programme d’animations.
Divers lieux Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 36 34 59
English :
As every year, the city?s museums and cultural sites open their doors to you with an exciting program of events.
German :
Wie jedes Jahr öffnen die Museen und Kulturstätten der Stadt ihre Türen mit einem schönen Veranstaltungsprogramm.
Italiano :
Come ogni anno, i musei e i siti culturali della città vi aprono le porte con un grande programma di eventi.
Espanol :
Como cada año, los museos y sitios culturales de la ciudad le abren sus puertas con un gran programa de actos.
