43 ème Foire aux vins, brocante et vide-greniers Le Grand-Pressigny
43 ème Foire aux vins, brocante et vide-greniers Le Grand-Pressigny dimanche 26 avril 2026.
43 ème Foire aux vins, brocante et vide-greniers
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
.
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 91 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 43 ème Foire aux vins, brocante et vide-greniers Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-01-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire