43e Bourse de cartes postales 37e Salon toutes collections Salle Galaxie Bezannes
43e Bourse de cartes postales 37e Salon toutes collections Salle Galaxie Bezannes dimanche 22 mars 2026.
43e Bourse de cartes postales 37e Salon toutes collections
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Tout public
Cartes postales, timbres, vieux papiers, livres, monnaies, etc…
Exposition La fantaisie dans la Marne. .
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est +33 7 81 63 59 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 43e Bourse de cartes postales 37e Salon toutes collections
L’événement 43e Bourse de cartes postales 37e Salon toutes collections Bezannes a été mis à jour le 2026-02-11 par ADT de la Marne