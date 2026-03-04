43e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances, Alès, Alès
43e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances 20 – 29 mars Alès Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00
À l’honneur
- Prix Itinérances 2026, Yolande Moreau, actrice, réalisatrice
- Carla Simón, réalisatrice,scénariste
- Patrice Terraz, photographe
- Une journée autour de l’œuvre d’Annie Ernaux, en présence de Claire Simon, réalisatrice
- Shôhei Imamura, scénariste, réalisateur, à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance
- Lol & Lalala fait son cinéma, avec Thomas VDB…
Toutes les infos sur : www.itinerances.org
Profitez de 10 jours de cinéma, du 20 au 29 mars, à Alès