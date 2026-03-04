43e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances, Alès, Alès

43e Festival Cinéma d’Alès – Itinérances 20 – 29 mars Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T20:00:00+02:00

À l’honneur

Prix Itinérances 2026, Yolande Moreau, actrice, réalisatrice

Carla Simón, réalisatrice,scénariste

Patrice Terraz, photographe

Une journée autour de l’œuvre d’Annie Ernaux, en présence de Claire Simon, réalisatrice

Shôhei Imamura, scénariste, réalisateur, à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance

Lol & Lalala fait son cinéma, avec Thomas VDB…

Toutes les infos sur : www.itinerances.org

Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Profitez de 10 jours de cinéma, du 20 au 29 mars, à Alès