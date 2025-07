43e Fête des Marais de Bourges Bourges

43e Fête des Marais de Bourges Bourges samedi 30 août 2025.

43e Fête des Marais de Bourges

Quai des Maraîchers Bourges Cher

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

2025-08-30

Durant tout le week-end, de nombreuses animations vous attendent pour la 42e fête des Marais de Bourges.

Rendez-vous dès le samedi matin pour le concours de pêche traditionnel des Marais. Des balades en barques et à poneys se dérouleront l’après-midi, et en fin de soirée, retrouvez un concert. Dimanche, des animations seront au rendez-vous. Une visite à pied des marais sur son histoire, ainsi qu’une visite thématique, (visites payantes). L’après-midi, des balades en poney ainsi que d’autres animations. .

Quai des Maraîchers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

All weekend long, a host of events await you at the 42nd Fête des Marais de Bourges.

German :

Während des gesamten Wochenendes erwarten Sie zahlreiche Veranstaltungen auf dem 42. Sumpffest in Bourges.

Italiano :

Per tutto il fine settimana, c’è molto da vedere e da fare al 42° Festival delle Paludi di Bourges.

Espanol :

Durante todo el fin de semana, la 42ª edición del Festival del Pantano de Bourges ofrece numerosas actividades.

L’événement 43e Fête des Marais de Bourges Bourges a été mis à jour le 2025-07-01 par Tourisme & Territoires du Cher OT BOURGES