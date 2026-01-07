43ème édition du Salon des Antiquités Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

43ème édition du Salon des Antiquités

Parc Saint-Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

Retrouvez plus de de 50 exposants brocanteurs.

Le Salon des Antiquités de Château-Gontier-sur-Mayenne est devenu un évènement incontournable pour les amateurs d’objets anciens. Ce RDV est l’occasion idéale pour découvrir et acquérir des meubles, luminaires, tapis, arts de la table, objets de collection et peintures d’époque.

Près de 50 exposants, exclusivement d’ antiquaires et brocanteurs professionnels, viennent de toute la France pour présenter leurs trésors dans un cadre chaleureux et raffiné.

Depuis plus de 40 ans, cet évènement attire passionnés et curieux en quête de belles trouvailles et de bonnes affaires. Un expert agrée sera présent pour conseiller les visiteurs.

Découvrez également un village d’artisans d’art .

Parc Saint-Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 39 07 87 antiquiteslionschateaugontier@gmail.com

English :

More than 50 second-hand exhibitors.

