43ème Foire aux huîtres Sardent
43ème Foire aux huîtres Sardent dimanche 9 novembre 2025.
43ème Foire aux huîtres
Centre Culturel Claude Chabrol Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-09
Pendant ces 3 jours, dégustations des huîtres Marennes d’Oléron, des moules de Bouchot, des frites, soupe de poisson etc.
40 exposants et 10 stands de dégustation.
Restauration rapide sur place ou à emporter. Huîtres, soupe de poisson,moules, frites.
Repas vendredi et samedi midi et soir ainsi que dimanche midi.
Animation le vendredi et le samedi soir.
Sur réservation au 06 25 24 23 33 .
Centre Culturel Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 23 33 ucal.sardentaise@gmail.com
English : 43ème Foire aux huîtres
German : 43ème Foire aux huîtres
Italiano :
Espanol : 43ème Foire aux huîtres
L’événement 43ème Foire aux huîtres Sardent a été mis à jour le 2025-10-24 par Creuse Tourisme