43ème Foire aux huîtres Sardent

Pendant ces 3 jours, dégustations des huîtres Marennes d’Oléron, des moules de Bouchot, des frites, soupe de poisson etc.

40 exposants et 10 stands de dégustation.

Restauration rapide sur place ou à emporter. Huîtres, soupe de poisson,moules, frites.

Repas vendredi et samedi midi et soir ainsi que dimanche midi.

Animation le vendredi et le samedi soir.

Sur réservation au 06 25 24 23 33 .

Centre Culturel Claude Chabrol Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 24 23 33 ucal.sardentaise@gmail.com

