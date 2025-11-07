43ème Foire du livre de Brive Brive-la-Gaillarde
43ème Foire du livre de Brive
Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-09
2025-11-07
Rendez-vous le 7, 8 et 9 novembre pour la 43e édition de la Foire du livre.
Présidée par Philippe Claudel. Pour la première fois, une présidence d’honneur symbolique a été créée et sera confiée à Boualem Sansal, écrivain injustement emprisonné. .
Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 foiredulivre@brive.fr
