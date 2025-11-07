43ème Foire du livre de Brive Brive-la-Gaillarde

43ème Foire du livre de Brive Brive-la-Gaillarde vendredi 7 novembre 2025.

43ème Foire du livre de Brive

Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-07

Rendez-vous le 7, 8 et 9 novembre pour la 43e édition de la Foire du livre.

Présidée par Philippe Claudel. Pour la première fois, une présidence d’honneur symbolique a été créée et sera confiée à Boualem Sansal, écrivain injustement emprisonné. .

Place du 14 juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 39 39 foiredulivre@brive.fr

English : 43ème Foire du livre de Brive

German : 43ème Foire du livre de Brive

Italiano :

Espanol : 43ème Foire du livre de Brive

L’événement 43ème Foire du livre de Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-10 par Corrèze Tourisme