43ème grande fête de la Pomme et du Cidre Boué samedi 20 septembre 2025.

43ème grande fête de la Pomme et du Cidre

Boué Aisne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Samedi

14h concours de pétanque

19h soirée concerts avec les groupes « Référence rock » « XNSO musique génération 2000 »

Restauration par les amis de l’école

Dimanche

8h-20h grande foire brocante et produits du terroir

8h30 marche de l’ARNA départ place André venet (inscription 1 €)

toute la journée pressage en direct de la cuvée 2025 du jus de pomme par « Boué Animation »

11h inauguration officielle en compagnie de la troue « funky jazz gang »

14h concert du groupe « O’she Ann »

18h Concours du plus gros buveur de cidre organisé par Boué Animation

Boué 02450 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 91 30 10 accueil@tourisme-thierache.fr

English :

Saturday

2pm: pétanque competition

7pm: evening concerts with the groups « Référence rock » « XNSO musique génération 2000 »

Catering by the Friends of the School

Sunday

8 a.m.-8 p.m. Large flea market and local products

8.30am ARNA walk departing from Place André Venet (registration 1 ?)

all day live pressing of cuvée 2025 apple juice by « Boué Animation

11 a.m. official inauguration by the « funky jazz gang » troupe

2pm concert by the « O’she Ann » band

6pm: Biggest cider-drinking contest organized by Boué Animation

German :

Samstag

14h: Petanque-Wettbewerb

19 Uhr: Konzertabend mit den Gruppen « Référence rock » « XNSO musique génération 2000 »

Verpflegung durch die Freunde der Schule

Sonntag

8h-20h Großer Trödelmarkt mit regionalen Produkten

8.30 Uhr Marsch der ARNA Abfahrt Place André venet (Anmeldung 1?)

den ganzen Tag Live-Pressung des Jahrgangs 2025 des Apfelsafts durch « Boué Animation »

11 Uhr offizielle Eröffnung mit der Troue « funky jazz gang »

14 Uhr Konzert der Gruppe « O’she Ann »

18 Uhr Wettbewerb des größten Apfelweintrinkers, organisiert von « Boué Animation »

Italiano :

Sabato

ore 14.00: gara di bocce

ore 19.00: concerti serali con i gruppi « Référence rock » « XNSO musique génération 2000 »

Ristorazione a cura degli Amici della Scuola

Domenica

8.00-20.00 grande fiera dell’antiquariato con prodotti locali

ore 8.30 passeggiata ARNA, partenza da Place André Venet (iscrizione 1 ?)

tutto il giorno spremitura in diretta del succo di mela dell’annata 2025 a cura di « Boué Animation

ore 11.00 apertura ufficiale con la troue « funky jazz gang

ore 14.00 concerto del gruppo « O’she Ann

ore 18.00: concorso per il più grande bevitore di sidro organizzato da Boué Animation

Espanol :

Sábado

14.00 h: concurso de petanca

19 h: conciertos nocturnos con los grupos « Référence rock » « XNSO musique génération 2000 »

Catering a cargo de los Amigos de la Escuela

Domingo

8.00 h 20.00 h gran feria de antigüedades con productos locales

8.30 h Paseo ARNA, salida de la plaza André Venet (inscripción 1€)

todo el día prensado en directo de la cosecha 2025 de zumo de manzana por « Boué Animation

11h apertura oficial con la troupe « funky jazz gang

14h: concierto del grupo « O’she Ann

18.00 h: Concurso para el mayor bebedor de sidra organizado por Boué Animation

