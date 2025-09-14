43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots Plancher-Bas
43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots Plancher-Bas dimanche 14 septembre 2025.
43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots
Salle Georges Brassens Plancher-Bas Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Marche Populaire Internationale
43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots
Dimanche 14 septembre
Départs à partir de 7h à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas
3 parcours 5, 10 et 20 km
3 parcours 5, 10 et 20 km Contact 06 24 78 50 95 .
Salle Georges Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 78 50 95
English : 43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots
German : 43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots
Italiano :
Espanol :
L’événement 43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots Plancher-Bas a été mis à jour le 2025-08-26 par RONCHAMP TOURISME