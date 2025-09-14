43ème Marche d’Automne des Marcheurs Plancherots Plancher-Bas

Salle Georges Brassens Plancher-Bas Haute-Saône

Marche Populaire Internationale

Dimanche 14 septembre

Départs à partir de 7h à la salle Georges Brassens de Plancher-Bas

3 parcours 5, 10 et 20 km

Salle Georges Brassens Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 78 50 95

