43ème puces de mer Le linkin Perros-Guirec
43ème puces de mer Le linkin Perros-Guirec vendredi 1 mai 2026.
Perros-Guirec
43ème puces de mer
Le linkin Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
– Matériel nautique d’occasion ou soldé.
– Restauration sous chapiteau.
– Initiation à la godille.
– Démonstration des procédures de sécurité, présence de la SNSM.
– Animation musicale dont Les chasseurs d’écume . .
Le linkin Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 10 81
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English :
L’événement 43ème puces de mer Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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