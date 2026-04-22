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43ème puces de mer Le linkin Perros-Guirec

43ème puces de mer Le linkin Perros-Guirec vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le linkin

Adresse : Boulevard du Linkin

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Perros-Guirec

43ème puces de mer

Le linkin Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

– Matériel nautique d’occasion ou soldé.
– Restauration sous chapiteau.
– Initiation à la godille.
– Démonstration des procédures de sécurité, présence de la SNSM.
– Animation musicale dont Les chasseurs d’écume .   .

Le linkin Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 10 81 

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English :

L’événement 43ème puces de mer Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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