43ème Randonnée pédestre de la Vallée du Nahon

Heugnes Indre

Début : Dimanche 2026-03-01 06:00:00

2026-03-01

Départ depuis la commune de Heugnes 5 parcours proposés 32 27 19 16 11 km.

Horaires de départ 6h pour les 32 et 27 km et 1 fromage AOC offert. Départ de 7h30 à 9h pour les 11 16 et 19 km. Ravitaillements de produits locaux. Inscriptions d’avance souhaitées. Possibilités de repas Paella à réserver avant le 22/02/2026. 20 .

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 02 08 46

English :

Departure from the commune of Heugnes ? 5 routes on offer: 32 27 19 16 11 km.

