43ème Salon Atout-Papier Marché aux collections Salon d’auteurs Bourse des couturières Centre Albert Poncet Domérat

43ème Salon Atout-Papier Marché aux collections Salon d’auteurs Bourse des couturières
Centre Albert Poncet 335 Rue Victor Hugo Domérat Allier
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
L’Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat organise le 43ème salon Atout Papier et tout un week-end chine, avec une soixantaine d’exposants professionnels ou particuliers.
Buvette et restauration sur place.
Centre Albert Poncet 335 Rue Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 54 08 58
English :
The Association Loisirs Spectacles Découvertes de Prémilhat organizes the 43rd Atout? Papier and a whole weekend of bargains, with some sixty professional and private exhibitors.
Refreshments and catering on site.
