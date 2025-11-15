43ème tournoi international de curling Saint-Gervais Mont-Blanc Patinoire de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains
Patinoire de Saint-Gervais
67 impasse de la Cascade
Saint-Gervais-les-Bains
Haute-Savoie
Début : 2025-11-15 08:00:00
fin : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15 2025-11-16
Le Curling Club vous assure une ambiance conviviale avec 5 matchs assurés. sur ces deux journée !
+33 6 07 21 05 55
lauremutazzi@hotmail.com
English : 43nd Saint-Gervais Mont-Blanc international curling tournament
The Curling Club guarantees a friendly atmosphere with 5 matches guaranteed over the two days!
German :
Der Curling Club garantiert Ihnen eine gesellige Atmosphäre mit 5 versicherten Spielen. an diesen beiden Tagen!
Italiano : 43° torneo internazionale di curling Saint-Gervais Mont-Blanc
Il Curling Club garantisce un’atmosfera amichevole con 5 partite garantite nei due giorni!
Espanol :
El Curling Club garantiza un ambiente amistoso con 5 partidos garantizados durante los dos días
