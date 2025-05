44 -ème Rallye du Brionnais – La Clayette, 21 juin 2025 09:00, La Clayette.

La 44 -ème édition du Rallye du Brionnais aura lieu le samedi 21 juin en journée selon le timing habituel.

Les deux spéciale MATEQUIP (6Km) et VERNAY (7,1Km) restent inchangées. Le rallye VHC est reconduit. Le rallye LTRS (Loisir tourisme régularité sportive) accueille les voitures sportives et de prestige de moins de 25 ans. La première voiture VH quittera le parc fermé de La Clayette situé à la salle des fêtes le samedi 11 juin à 09H00 pour rejoindre l’assistance et s’élancer sur le tracé de la spéciale MATEQUIP au départ de Colombier en Brionnais à 09h58 avant de poursuivre sur les communes d’Ouroux et à nouveau Colombier pour l’arrivée. La spéciale VERNAY empruntera les communes Saint Symphorien des Bois, Vareilles, Baudemont pour se terminer sur Curbigny. Environ 130 équipages sont attendus au départ.

136,17 km dont 39,9 km de parcours chronométré. La dernière voiture devrait rentrer sur le parc fermé vers 22h18.

Six zones réservées au public seront accessibles le long des épreuves chronométrées pour apprécier le passage des concurrents. Une consigne essentielle à retenir pour votre sécurité Les seuls endroits autorisés sont matérialisé par du vert.

Le rallye, reste une épreuve sportive accessible gratuitement à tout public, et doit rester une fête. Pour cela le civisme de chacun est nécessaire, ceci passe par le respect des propriétés des riverains, le respect des zones interdites au public et des consignes des commissaires, des gendarmes et de l’organisation. Les membres de l’ASA Dunoise mettront comme chaque année tout en œuvre pour que cette manifestation se passe dans les meilleures conditions.

Les municipalités et les associations des communes traversées La Clayette, Varennes sous Dun, Colombier en Brionnais, Ouroux sous le Bois Ste Marie, Saint Symphorien des Bois, Vareilles, Baudemont et Curbigny, les riverains les sponsors, les services de l’état et tous les bénévoles sont particulièrement remerciés pour leur participation active à la préparation du rallye.

Comme chaque année nos yeux se tourneront vers nos pilotes locaux qui feront le maximum pour faire un excellent résultat sur les routes Brionnaises. Avec près de 100 licenciés, nous devrions trouver environ 20 équipages de l’ASA Dunoise au départ de cette 44ème édition du Rallye du Brionnais.

La remise des prix marquera la fin de cette épreuve; elle aura lieu le samedi soir après le retour des équipages au parc fermé de la salle des fêtes à la Clayette.

Retrouver toutes les informations sur http://www.asadunoise.fr/ .

