440 là Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

440 là

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Mercredi sans écran : clown musical par les Lézards Dorés

Nous voilà plongés dans une odyssée musicale participative et clownesque !

Un spectacle vivant, une aventure auditive et visuelle à la fois drôle et poétique, pour les jeunes spectateurs tout comme pour les plus grands.

Deux personnages aux identités bien affirmées mènent le jeu et la danse : Mr Micel, grand chef d’orchestre, musicien aussi talentueux qu’impatient et autoritaire est accompagné de son assistant, Ludwig, malhabile, rêveur mais attachant. Les clochettes tintent, la trompette se fait entendre, le violon est brisé, le saxophone régente… venez mêler vos rires à ce méli-mélo extravagant et déroutant ! .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : 440 là

L’événement 440 là Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)