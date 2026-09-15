44e édition des Marronnaises et de l’Urban Trail Redon
samedi 3 octobre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
44e édition des Marronnaises et de l’Urban Trail
Place du Parc Anger Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Le club de l’Athlé Pays de Redon (APR) organise cette année la 44e édition des Marronnaises le samedi 3 octobre, à Redon. Venez participer ou assister aux courses labellisées de 5 et 10km !
Le lendemain (dimanche 4 octobre) se déroulera l’Urban Trail. Ouvert à toutes et tous, cette 3e édition fera découvrir aux participant·es une vingtaine de lieux emblématiques de la ville qui ne sont pas d’ordinaire ouverts au public.
Le départ est situé près de la piscine municipale.
+ d’infos sur notre site. .
Place du Parc Anger Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 44e édition des Marronnaises et de l’Urban Trail Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON
À voir aussi à Redon (Ille-et-Vilaine)
- Ciné Manivel Retour au collège rencontre avec le réalisateur Redon 15 septembre 2026
- Exposition cartes sensibles par Lise Allard et la CMR Redon 16 septembre 2026
- Tournée de spectacles en mobilité douce Redon 17 septembre 2026
- Présentation du projet MALOEN (MAîtrisons LOcalement l’ENergie) Redon 17 septembre 2026
- Concert Jenny des hautes mers Redon 18 septembre 2026