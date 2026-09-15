Informations pratiques

Redon

44e édition des Marronnaises et de l’Urban Trail

Place du Parc Anger Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Le club de l’Athlé Pays de Redon (APR) organise cette année la 44e édition des Marronnaises le samedi 3 octobre, à Redon. Venez participer ou assister aux courses labellisées de 5 et 10km !

Le lendemain (dimanche 4 octobre) se déroulera l’Urban Trail. Ouvert à toutes et tous, cette 3e édition fera découvrir aux participant·es une vingtaine de lieux emblématiques de la ville qui ne sont pas d’ordinaire ouverts au public.

Le départ est situé près de la piscine municipale.

+ d’infos sur notre site. .

Place du Parc Anger Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 44e édition des Marronnaises et de l’Urban Trail Redon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT – PAYS DE REDON