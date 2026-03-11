44e Festival de la Vézère Brive-la-Gaillarde
Le 44e Festival de la Vézère se déroulera du 7 juillet au 11 août 2026 avec toujours de jeunes talents, des grands musiciens classiques à la carrière internationale et le traditionnel week-end opéra. Plusieurs lieux .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
