44e Rencontre Internationale Accordéons et Cultures Palais des congrès Digne-les-Bains jeudi 6 novembre 2025.

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif :

Date et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 21:00:00

Date(s) :

2025-11-06

La 44e Rencontre Internationale Accordéon et Cultures explore de nouveaux territoires musicaux accompagnée des 40 mandolines de Vincent Beer-Demander, et de la commande 2025 de la ville de Digne-les-Bains « Accordéoline ».

Palais des congrès 1 place de la république Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10 ccrc@dignelesbains.fr

English :

The 44th Rencontre Internationale Accordéon et Cultures explores new musical territories, accompanied by Vincent Beer-Demander’s 40 mandolins, and the city of Digne-les-Bains’ 2025 commission: « Accordéoline ».

German :

Das 44. Internationale Treffen Akkordeon und Kulturen erkundet neue musikalische Gebiete, begleitet von den 40 Mandolinen von Vincent Beer-Demander und dem Auftrag 2025 der Stadt Digne-les-Bains: « Accordéoline ».

Italiano :

Il 44° Rencontre Internationale Accordéon et Cultures esplora nuovi territori musicali, accompagnato dai 40 mandolini di Vincent Beer-Demander e dalla commissione 2025 della città di Digne-les-Bains: « Accordéoline ».

Espanol :

La 44ª Rencontre Internationale Accordéon et Cultures explora nuevos territorios musicales, acompañada por las 40 mandolinas de Vincent Beer-Demander y el encargo 2025 de la ciudad de Digne-les-Bains: « Accordéoline ».

