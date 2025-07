44e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure Maintenon

44e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure Maintenon samedi 6 septembre 2025.

44e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure

Maintenon Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Près de quarante artistes participent à ce salon et exposent leurs œuvres peinture, sculture, dessin, mosaique, tissage, photo, avec comme invités d’honneur Martine HENOCH, peintre inspirée aux compositions poétiques et Christian HIRLAY, sculpteur reconnu pour la puissance sensible de son œuvre.

Un rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle riche en émotions artistiques organisé par l’AAPMP (Association Artistique de la Porte de Maintenon-Pierres). .

Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 82 75 95

English :

Nearly forty artists take part in the show, exhibiting their work in painting, sculpture, drawing, mosaic, weaving and photography, with special guests Martine HENOCH, an inspired painter with poetic compositions, and Christian HIRLAY, a sculptor renowned for the sensitive power of his work.

German :

Fast vierzig Künstler nehmen an dieser Messe teil und stellen ihre Werke aus: Malerei, Skulptur, Zeichnung, Mosaik, Weben, Foto. Ehrengäste sind Martine HENOCH, eine inspirierende Malerin mit poetischen Kompositionen, und Christian HIRLAY, ein Bildhauer, der für die sensible Kraft seines Werks bekan

Italiano :

Quasi quaranta artisti partecipano alla mostra, esponendo le loro opere di pittura, scultura, disegno, mosaico, tessitura e fotografia, con ospiti speciali Martine HENOCH, pittrice ispirata dalle composizioni poetiche, e Christian HIRLAY, scultore rinomato per la forza sensibile delle sue opere.

Espanol :

Cerca de cuarenta artistas participan en la muestra, exponiendo sus obras en pintura, escultura, dibujo, mosaico, tejido y fotografía, con los invitados especiales Martine HENOCH, pintora inspirada de composiciones poéticas, y Christian HIRLAY, escultor reconocido por la fuerza sensible de su obra.

