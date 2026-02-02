44e Salon de Printemps

70 rue Ferdinand Vest Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-16 19:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

le Salon de Printemps réunit des artistes de la région dans une exposition riche en styles et en émotions. Une belle vitrine de la création actuelle, accessible à tous les curieux et amoureux d’art. .

70 rue Ferdinand Vest Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 33 74 85 actionculturelle@mairie-trelaze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 44e Salon de Printemps Trélazé a été mis à jour le 2026-01-31 par Destination Angers