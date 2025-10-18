44ème Exposition Avicole Kembs

44ème Exposition Avicole Kembs samedi 18 octobre 2025.

44ème Exposition Avicole

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18 2025-10-19

L’association des aviculteurs vous invite à la 44ème exposition avicole à la salle polyvalente de Kembs !

Dans le cadre de cette manifestation, vous pourrez découvrir les animaux de basse-cour et d’ornement provenant de nos élevages.

Inauguration officielle le samedi 18 octobre à 16h.

Une tombola gratuite sur les billets du repas sera organisée avec de nombreux lots !

Déjeuner du dimanche 19 octobre à 12h

Assiette campagnarde Bouchées à la reine Fromage

Tarif menu adulte 18 €

Tarif menu enfant (- de 12 ans) 9 €

Pour une bonne organisation, la réservation des repas est souhaitable (coordonnées ci-contre ou sur le flyer à télécharger). .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 32 84 christiane.ull.52@orange.fr

