44ème Exposition Avicole Kembs
samedi 18 octobre 2025
44ème Exposition Avicole
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2025-10-18 14:00:00
2025-10-18 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
L’association des aviculteurs vous invite à la 44ème exposition avicole à la salle polyvalente de Kembs !
Dans le cadre de cette manifestation, vous pourrez découvrir les animaux de basse-cour et d’ornement provenant de nos élevages.
Inauguration officielle le samedi 18 octobre à 16h.
Une tombola gratuite sur les billets du repas sera organisée avec de nombreux lots !
Déjeuner du dimanche 19 octobre à 12h
Assiette campagnarde Bouchées à la reine Fromage
Tarif menu adulte 18 €
Tarif menu enfant (- de 12 ans) 9 €
Pour une bonne organisation, la réservation des repas est souhaitable (coordonnées ci-contre ou sur le flyer à télécharger). .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 32 84 christiane.ull.52@orange.fr
