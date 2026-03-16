44ème Foire aux collectionneurs Gymnase Godard Mamers

44ème Foire aux collectionneurs

Gymnase Godard 82, Rue du Docteur Godard Mamers Sarthe

Tarif : 1.5 – 1.5 – 1.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

L’Union Timbrologique et Cartophile Mamertine vous propose sa traditionnelle foire aux collectionneurs

Une cinquantaine d’exposants vous attendent afin de partager leur passion et objets timbres, cartes postales, monnaies, fèves, parfums, disques, vieux papiers, télécartes, étiquettes de fromages, jouets dont voitures miniatures …

Possibilité de repas chaud sur réservation Buvette et sandwichs sur place

Entrée 1,50€ avec remise d’une carte souvenir

Plus d’infos au 02 43 33 45 39 .

Gymnase Godard 82, Rue du Docteur Godard Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 45 39

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English :

The Union Timbrologique et Cartophile Mamertine proposes you its traditional collectors fair

L’événement 44ème Foire aux collectionneurs Mamers a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Maine Saosnois